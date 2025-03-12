«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування

Кримінал
83
«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування
«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування
Бюро економічної безпеки звернулося до суду з клопотанням про застосування спецрозслідування у справі власниці Ibox bank про міскодинг на 5 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Читайте також
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Айбокс банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203−2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».
Читайте також
Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину. Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.
У звʼязку цим, детективи звернулись до Личаківськогорайонного суду м. Львова з відповідним клопотанням.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems