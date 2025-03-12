«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування — Finance.ua

«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування Сьогодні 16:43 — Кримінал

«Відмивання» 5 млрд грн: у справі власниці Ibox bank ініціювали спецрозслідування

Бюро економічної безпеки звернулося до суду з клопотанням про застосування спецрозслідування у справі власниці Ibox bank про міскодинг на 5 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

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Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Айбокс банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203−2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

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Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину. Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.

У звʼязку цим, детективи звернулись до Личаківськогорайонного суду м. Львова з відповідним клопотанням.

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