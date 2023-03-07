НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Айбокс Банк — Finance.ua
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НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Айбокс Банк

Фондовий ринок
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НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Айбокс Банк
НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Айбокс Банк
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію з 7 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:
  • здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
  • розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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