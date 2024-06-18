Справа Ibox Bank: двом директорам обрали запобіжні заходи — Finance.ua

Справа Ibox Bank: двом директорам обрали запобіжні заходи
Двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» понад 5 млрд грн для нелегальних казино, обрано запобіжні заходи. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії Айбокс Банк, підконтрольний фігурантам.
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