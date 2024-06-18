Справа Ibox Bank: двом директорам обрали запобіжні заходи — Finance.ua

Справа Ibox Bank: двом директорам обрали запобіжні заходи Сьогодні 12:22 — Кримінал

Справа Ibox Bank: двом директорам обрали запобіжні заходи

Двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» понад 5 млрд грн для нелегальних казино, обрано запобіжні заходи. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

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На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії Айбокс Банк , підконтрольний фігурантам.

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