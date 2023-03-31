ФГВФО обіцяє розплатитися з усіма кредиторами Айбокс Банку — Finance.ua

ФГВФО обіцяє розплатитися з усіма кредиторами Айбокс Банку Сьогодні 11:15 — Кредит&Депозит

ФГВФО обіцяє розплатитися з усіма кредиторами Айбокс Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахується з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку — не тільки фізичними, але й юридичними особами.

Це стало можливим, оскільки Айбокс Банк станом на 7 березня, коли НБУ позбавив його ліцензії та відправив на ліквідацію, був ліквідним банком.

У ході інвентаризації активів та формування ліквідаційної маси ФГВФО з’ясував, що на дату початку процедури ліквідації банку залишок коштів банку на коррахунку в НБУ становив 982,7 млн грн. А кредитний портфель становив менше 10% усіх активів.

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На думку Фонду, це свідчить, що кредитування не було основною діяльністю банку, що є нетипово для стандартної моделі комерційних банків.

«Зараз формується реєстр кредиторів та паралельно здійснюється інвентаризація активів банку. Уже у квітні Фонд розпочне задоволення вимог кредиторів Айбокс Банку. Можу сказати впевнено, що Фонд розрахується із усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку», — заявила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

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