Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції

Кримінал
19
Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції
Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції
Північний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції, за яким підрядник реконструкції Шулявського шляхопроводу має повернути у бюджет понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура встановила, що приватне товариство стало переможцем тендеру на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана.
Читайте також
Антимонопольний комітет визнав, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, тобто прозорого тендеру не було.
«З огляду на це Київська міська прокуратура в грудні 2023 року звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету, вказаного договору генерального підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Також прокуратура просила суд стягнути з «переможця» торгів саме в дохід держави понад 1 млрд 117 млн гривень.
Тоді суд погодився з доводами прокурора, а зараз апеляційна інстанція залишила рішення Господарського суду міста Києва в силі.
Таким чином, рішення суду набрало законної сили, та на даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.