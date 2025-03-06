Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції Сьогодні 20:39 — Кримінал

Підрядник реконструкції Шулявського мосту повинен повернути у бюджет 1 млрд грн — рішення апеляції

Північний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції, за яким підрядник реконструкції Шулявського шляхопроводу має повернути у бюджет понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура встановила, що приватне товариство стало переможцем тендеру на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана.

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Антимонопольний комітет визнав, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, тобто прозорого тендеру не було.

«З огляду на це Київська міська прокуратура в грудні 2023 року звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету, вказаного договору генерального підряду як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства», — сказано в повідомленні.

Також прокуратура просила суд стягнути з «переможця» торгів саме в дохід держави понад 1 млрд 117 млн гривень.

Тоді суд погодився з доводами прокурора, а зараз апеляційна інстанція залишила рішення Господарського суду міста Києва в силі.

Таким чином, рішення суду набрало законної сили, та на даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

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