Шулявський шляхопровід: з переможця тендеру на ремонт стягнуть мільярд через порушення законодавства — Finance.ua
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Шулявський шляхопровід: з переможця тендеру на ремонт стягнуть мільярд через порушення законодавства

Кримінал
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Шулявський шляхопровід: з переможця тендеру на ремонт стягнуть мільярд через порушення законодавства
Шулявський шляхопровід: з переможця тендеру на ремонт стягнуть мільярд через порушення законодавства
Господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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Київська міська прокуратура встановила, що товариство, яке визнано переможцем у відкритих торгах із закупівлі за кошти місцевого бюджету робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва порушило законодавство у сфері економічної конкуренції.
Антимонопольний комітет визнав, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії (діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою).
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На виконання укладеного ще в 2018 році договору з переможцем торгів, останній отримав більше 1 млрд гривень із місцевого бюджету. Проте роботи з реконструкції транспортної розв’язки досі не закінчено.
З огляду на викладене, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору генерального підряду та застосування відповідних наслідків шляхом стягнення зазначеної суми в дохід держави.
Господарський суд міста Києва 04.06.2024 погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.
За матеріалами:
Finance.ua
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