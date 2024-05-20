У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — Finance.ua

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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні

Казна та Політика
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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні
У столиці відкрили рух новим мостом — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську, що в Оболонському районі. Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.
Про це розповів міський голова Віталій Кличко.
За його словами, довжина шляхопроводу — 125 метрів.
«Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об'єктах, тут облаштовують велодоріжки», — зазначив Кличко.
У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні
Повністю завершити роботи на об'єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — планують до осені цього року.
«А також відремонтувати підходи до розв’язки — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу. Встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території», — зазначив Кличко.
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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.
«Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні», — заявляв Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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