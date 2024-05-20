У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — Finance.ua

У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні Сьогодні 17:22 — Казна та Політика

У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні

У столиці відкрили рух новим мостом — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську, що в Оболонському районі. Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.

Про це розповів міський голова Віталій Кличко.

За його словами, довжина шляхопроводу — 125 метрів.

«Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об'єктах, тут облаштовують велодоріжки», — зазначив Кличко.

Повністю завершити роботи на об'єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — планують до осені цього року.

«А також відремонтувати підходи до розв’язки — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу. Встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території», — зазначив Кличко.

Читайте також Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

«Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні», — заявляв Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.