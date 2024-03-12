Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо — Finance.ua

Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо
Україні необхідно буде шукати стимули для розвитку постраждалих від війни регіонів. Втім, відбудувати повністю зруйновані росіянами міста у колишньому вигляді буде неможливо.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, триває робота над концепцією післявоєнної відбудови.
«Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих», — сказав міністр.
Кубраков зазначив, що деякі регіони втратили свою усталену економічну модель — йдеться або про прифронтові, або про ті області, що межують з білоруссю і росією. Там буде інша економічна ситуація на роки й навіть десятиліття. Це ж стосується і повністю зруйнованих міст, зокрема, таких як Бахмут та Соледар у Донецькій області.
«Там були іноземні підприємства — в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо», — вважає чиновник.
Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявляла, що імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент.
Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами». Мова йде про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.
Для відновлення Харкова потрібно 9 млрд доларів, повідомляв раніше мер міста Ігор Терехов.
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