Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо — Finance.ua

Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо Сьогодні 16:40 — Казна та Політика

Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо

Україні необхідно буде шукати стимули для розвитку постраждалих від війни регіонів. Втім, відбудувати повністю зруйновані росіянами міста у колишньому вигляді буде неможливо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, триває робота над концепцією післявоєнної відбудови.

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«Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих», — сказав міністр.

Кубраков зазначив, що деякі регіони втратили свою усталену економічну модель — йдеться або про прифронтові, або про ті області, що межують з білоруссю і росією. Там буде інша економічна ситуація на роки й навіть десятиліття. Це ж стосується і повністю зруйнованих міст, зокрема, таких як Бахмут та Соледар у Донецькій області.

«Там були іноземні підприємства — в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо», — вважає чиновник.

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Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявляла , що імовірно, що після закінчення війни Україна не зможе відбудувати деякі населені пункти, оскільки російські війська зруйнували їх вщент.

Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами». Мова йде про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

Для відновлення Харкова потрібно 9 млрд доларів, повідомляв раніше мер міста Ігор Терехов.

УНІАН За матеріалами:

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