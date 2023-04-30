В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було" — Finance.ua
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В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"

Казна та Політика
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В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"
В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"
Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами».
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Мова йде про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.
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«План швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів. Насправді ж це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно. Один з основних принципів — це «build back better», тобто «відбудувати краще, ніж було». У згаданих містах будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — з «системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», — заявив прем’єр.
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Шмигаль додав, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.
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«Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ — про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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