В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було" — Finance.ua

В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було" Сьогодні 12:28 — Казна та Політика

В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"

Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами».

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

Читайте також Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста

«План швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів. Насправді ж це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно. Один з основних принципів — це «build back better», тобто «відбудувати краще, ніж було». У згаданих містах будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — з «системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», — заявив прем’єр.

Шмигаль додав, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.

Читайте також Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Харків

«Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ — про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.