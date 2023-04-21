Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Харків — Finance.ua

Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Харків Сьогодні 20:36 — Казна та Політика

Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Харків

Для відновлення Харкова потрібно 9 млрд доларів, повідомив мер Ігор Терехов.

Цю суму мер називає непідйомною для міста. Тому міська влада розраховує на міжнародних партнерів. За оцінкою мера, за наявності грошей на відновлення Харкова піде щонайменше два-три роки.

Власними силами місту минулого року вдалося відновити 200 житлових будинків. Наразі ремонтують ще 50. Загалом у Харкові обстрілами пошкоджено 5,2 тис. будівель. Близько 500 відновленню не підлягають. Без житла залишились 150 тисяч харків’ян.

Читайте також Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста

Також у місті ремонтуються котельні, дороги, транспорт, школи та дитсадки, перекладаються теплові магістралі та водопроводи.

Із міжнародних партнерів надавати допомогу харків’янам зголосилася Туреччина. У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Туреччина готова допомагати у відновленні Харкова та області. Заява була зроблена після переговорів із главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

У жовтні 2022 року почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий повідомив, що турецька сторона допоможе відновити Харківську обласну дитячу лікарню № 1 та спецшколу імені Короленка, які постраждали від обстрілу.

Status Quo За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.