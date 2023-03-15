Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста — Finance.ua

Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста Сьогодні 09:11 — Нерухомість

Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста

Відбудова найбільш постраждалих від війни міст не може відбуватися тільки виходячи зі статистики руйнувань. Громади мають зробити комплексний аналіз для початку відновлення.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Ми не хочемо, щоб відновлення відбувалося тільки за статистикою: якщо зруйновано 100 будинків та 20 дитячих садочків, то стільки ж треба й відновити. Треба спочатку визначити, хто там буде жити, де працювати та отримувати державні послуги і наскільки громада, що відновлюється, буде спроможною», — пояснила Шуляк.

Вона також нагадала, що минулого року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає створення програми комплексного відновлення для кожної області.

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«Перед тим як розпочинати роботу над плануванням відбудови міста, потрібно проаналізувати стан громади, перш за все економічну ситуацію. Ми бачимо, що частина бізнесу переїхала з таких територій і частина не повернеться, якісь підприємства закрилися. Це треба враховувати, щоб не сталося так, що у відбудованому місті нема стійкої економіки та робочих місць», — наголосила нардеп.

Другий чинник, за її словами, — демографічна ситуація. Програма має враховувати, скільки людей залишилося, чи будуть повертатися до зруйнованого міста, скільки людей вже оселилося в інших містах та не повернуться.

«Також обов’язково маємо аналізувати екологічну складову. Багато територій заміновано, і на їхнє розмінування можуть піти роки. Якщо є такі обмеження, їх треба враховувати у плані відбудови», — додала Шуляк.

Всі результати такого комплексного аналізу збиратимуть у програму комплексного відновлення і тільки після цього розпочнеться планування — що, де і в які терміни відновлювати.

«Звичайно хочеться, щоб усі зруйновані міста та селища були відновлені повною мірою, але треба спочатку проаналізувати всі аспекти, а потім переходити до планування та відновлення. Як не прикро, можливо, у нас будуть населені пункти, які не можна буде швидко відновити через повне руйнування або замінування», — підсумувала Шуляк.

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