Післявоєнне відновлення України: які країни взяли шефство над містами та областями — Finance.ua
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Післявоєнне відновлення України: які країни взяли шефство над містами та областями

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Післявоєнне відновлення України: які країни взяли шефство над містами та областями
Післявоєнне відновлення України: які країни взяли шефство над містами та областями
Післявоєнна відбудова України обійдеться у суму до трильйона доларів. Минулого року президент Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам нову модель відновлення — шефство над певним регіоном, містом, громадою чи галуззю. Інтерес до цього виявили вже майже три десятки країн.
Журналісти дізналися, кому запропонували і хто вже погодився допомогти з відбудовую міст чи областей
Найбільше від російської агресії постраждали Донецька та Луганська області. Як розповіли у Кабміні, у відновленні Донецької області можуть допомогти Польща та Італія. Участь у відновленні зруйнованого Маріуполя візьме Греція — саме в цьому місті мешкала велика етнічна грецька громада.
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Шефство над Луганською областю можуть взяти одразу три країни — Чехія, Швеція та Фінляндія.
США та Туреччина допомагатимуть відновлювати Харків після війни. Чехія готова взяти на себе координацію відновлення Дніпропетровської області, Австрія — Запорізької області. Франція та Латвія допомагатимуть відбудовувати Чернігівську область.
Післявоєнне відновлення України: які країни взяли шефство над містами та областями
З відновленням Житомирської області допоможуть країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва.
Греція, окрім Маріуполя, хоче допомогти з відновленням Одеси.
Данія бере на себе допомогу у відновленні об’єктів Миколаєва — житлових будинків, економічної, соціальної та транспортної інфраструктури. Допомогти з відновленням області уряд України запропонував Бельгії.
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Велика Британія заявила про готовність взяти шефство над Києвом та областю. Участь у відновленні області візьме також Литва.
Норвегія може взяти шефство над Кіровоградською областю, Ірландія — над Рівненською, Канада — над Сумською. Херсонську область допомагатимуть відновлювати Швеція та Нідерланди.

Довідка Finance.ua:

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у межах програми швидкого відновлення є такі пріоритети:
  • відновлення енергогенерації та енергомереж ($5,8 млрд);
  • розмінування територій ($0,4 млрд);
  • відбудова пошкодженого житла ($3,2 млрд);
  • відбудова критичної інфраструктури ($5,7 млрд);
  • економічне відновлення (програми для малого та середнього бізнесу, зокрема, «єРобота» та «5/7/9%») — $3,8 млрд.
За матеріалами:
Слово і Діло
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