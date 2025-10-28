У росії сповільнився військово-промисловий комплекс
У росії після трьох років зростання пішла на спад військова промисловість.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Фейсбуці.
Виробництво металевих виробів, що зросло на 31,6% у 2024 році, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік.
Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше.
Раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки РФ. Тепер вони вперше тягнуть показники вниз — загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році.
Поділитися новиною
Також за темою
Що купують українці у Чорну пʼятницю
У Мінфіні назвали суму, яку Україна отримала від партнерів від початку року
У росії сповільнився військово-промисловий комплекс
Хрущовки досі мають попит: що кажуть експерти ринку
Які покупки у Польщі треба реєструвати протягом 14 днів
Ціни на золото у вівторок продовжують знижуватися