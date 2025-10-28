У росії сповільнився військово-промисловий комплекс Сьогодні 20:15

У росії після трьох років зростання пішла на спад військова промисловість.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Фейсбуці

Виробництво металевих виробів, що зросло на 31,6% у 2024 році, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік.

Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше.

Раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки РФ. Тепер вони вперше тягнуть показники вниз — загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році.

