У росії сповільнився військово-промисловий комплекс

30
У росії після трьох років зростання пішла на спад військова промисловість.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Фейсбуці.
Виробництво металевих виробів, що зросло на 31,6% у 2024 році, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік.
Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше.
Раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки РФ. Тепер вони вперше тягнуть показники вниз — загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році.
За матеріалами:
Укрінформ
