Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч — Finance.ua
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Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч

Казна та Політика
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Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч
Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч
Цього року Україна потребує ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Водночас на швидке відновлення Україні цього року потрібно ще 17 млрд доларів. Ідеться про відбудову енергетики, житла людей, гуманітарне розмінування, критичну інфраструктуру, відновлення економіки», — зазначив Шмигаль.
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Шмигаль нагадав, що Японія вже анонсувала фінансову допомогу Україні в розмірі 5,5 млрд доларів на відбудову інфраструктури, а уряд Норвегії — багаторічну програму підтримки на 7,5 млрд євро, кошти від якої спрямують на військову, економічну та гуманітарну сфери.
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«Такі кроки солідарності демонструють новий стратегічний підхід щодо підтримки України. Вся ця зовнішня допомога та підтримка конвертується у більш сильну та стійку Україну», — додав очільник уряду.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Шмигаль повідомляв, що на спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень, також протягом року очікуються надходження від НБУ та міжнародних донорів;
  • у Національному банку назвали п’ять ключових напрямків екстреного відновлення у 2023 році з метою розвитку в Україні енергонезалежної та динамічної економіки за стандартами Європейського Союзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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