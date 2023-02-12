Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування — Finance.ua

Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування
Підприємці мають стати рушієм післявоєнного відновлення.
Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
«62% українців вважають, що для швидкого післявоєнного відновлення уряд має знизити податки, щоб підприємці швидше створювали робочі місця», — сказано в дослідженні.
Натомість 28% опитаних переконані, що уряд має посилити нагляд за економікою, щоб підприємці та працівники платили більше податків у бюджет, а уряд витрачав їх на потреби розвитку країни.
Ще 10% українців відповіли «важко відповісти / не знаю» на запитання «Що має зробити уряд для швидкого післявоєнного відновлення України?»
Довідка Finance.ua
- після завершення війни Україна планує надзвичайно велику програму відбудови, і ця програма передбачатиме залучення великої кількості приватних інвестицій та приватних коштів. Нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни та спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків;
- голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»;
- реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною