Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування — Finance.ua
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Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування

Казна та Політика
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Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування
Що треба для швидкого післявоєнного відновлення - опитування
Підприємці мають стати рушієм післявоєнного відновлення.
Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
«62% українців вважають, що для швидкого післявоєнного відновлення уряд має знизити податки, щоб підприємці швидше створювали робочі місця», — сказано в дослідженні.
Натомість 28% опитаних переконані, що уряд має посилити нагляд за економікою, щоб підприємці та працівники платили більше податків у бюджет, а уряд витрачав їх на потреби розвитку країни.
Ще 10% українців відповіли «важко відповісти / не знаю» на запитання «Що має зробити уряд для швидкого післявоєнного відновлення України?»
Інфографіка: case-ukraine.com.ua
Інфографіка: case-ukraine.com.ua

Довідка Finance.ua

  • після завершення війни Україна планує надзвичайно велику програму відбудови, і ця програма передбачатиме залучення великої кількості приватних інвестицій та приватних коштів. Нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни та спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків;
  • голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»;
  • реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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