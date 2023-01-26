Якими будуть майбутні ставки після податкової реформи: нові подробиці — Finance.ua
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Якими будуть майбутні ставки після податкової реформи: нові подробиці

Особисті фінанси
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Якими будуть майбутні ставки після податкової реформи: нові подробиці
Якими будуть майбутні ставки після податкової реформи: нові подробиці
Нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни та спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків.
Про це в розповів заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час презентації «Чому необхідне проведення податкової реформи: що вона дасть».
Він нагадав, що після завершення війни Україна планує надзвичайно велику програму відбудови, і ця програма передбачатиме залучення великої кількості приватних інвестицій та приватних коштів.
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«Для цього має бути створене відповідне бізнес-середовище і податкове середовище. Це один з найважливіших компонентів інвестиційної привабливості нашої країни. Друга причина і другий погляд на податкову реформу — це корупція і необхідність антикорупційних змін. Власне кажучи, такі ставки і традиція, як наша економіка функціонувала останні 30 років, насправді народила надзвичайну інфраструктуру оптимізації податків. Всі ці податки вони існують номінально, а об’єктивно близько 90% бізнесу займаються в тому чи іншому вигляді оптимізацією податків. Ці кошти не надходять до бюджету, а надходять до фінансових посередників, які надають послуги з оптимізації податків», — сказав Шурма.

Якими будуть майбутні ставки

Він зазначив, що в Офісі Президента, у експертів з провідних міністерств ще немає чіткої позиції щодо майбутніх ставок податків.
«Ми абсолютно від них (податкових ставок „10-10-10“ — ред.) не відмовляємось, але й „10-10-10“ не є догмою. Якщо ми зрозуміємо, що компроміс — це „9-11-12“, то добре. Тобто не є самоціллю зробити цифру 10 <...>. Буде певний компроміс, і я не виключаю, що це може бути й по 10%, але це ще поки предмет дискусії», — зауважив Шурма.
За його словами, реалізація такої реформи можлива лише після укладення певного умовного соціального договору з бізнесом.
«Якщо ми надаємо такі умови, то ми маємо домовитись, що більше ніхто не займається оптимізацією податків», — сказав заступник керівника Офісу Президента.
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Шурма зазначив, що дискусії з Міністерством фінансів стосовно податкової реформи тривають, проте він розраховує на підтримку з боку міністерства.
«Діалог з Мінфіном є, і точно буде певний компроміс, і консенсус. Тому що є величезний запит у суспільстві, є завдання Президента підготувати антикорупційну реформу, в тому числі в податковій сфері, тобто ми обов’язково разом опрацюємо це питання», — запевнив заступник керівника ОП.
Також він висловив впевненість, що Україні вдасться переконати і зовнішніх партнерів у необхідності такого кроку.
«МВФ і деякі наші зовнішні партнери не до кінця розуміють специфіку функціонування нашої економіки. Я думаю, що ми знайдемо аргументи, як їх переконати», — сказав Шурма.

Довідка Finance.ua:

  • восени 2022 року в Офісі Президента заговорили про можливу податкову реформу, а саме: модель оподаткування «10-10-10». Зокрема, йшлося про впровадження єдиної ставки, 10%, для трьох основних податків: на прибуток, на доходи фізичних осіб і на додану вартість.
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