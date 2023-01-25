Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами — Finance.ua

Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами

Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

«У нас доволі висока готовність цих законопроєктів, я думаю, що ми їх внесемо (до Верховної Ради. — Ред.) тоді, коли погодимо концепцію з міжнародними партнерами. Спрогнозувати, скільки це буде — тижні чи місяці, я не можу», — сказав Шурма.

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Він зазначив, що при підготовці реформи важливо, аби держава не втратила обсягу тих надходжень до казни, які є на сьогоднішній день.

«Зростання (надходжень. — Ред.) можливе лише тоді, коли буде швидке економічне зростання, за наявної податкової системи це зростання практично неможливе», — сказав Шурма.

Він наголосив, що цією податковою реформою необхідно відкрити можливості до економічного зростання, коли закінчиться війна і коли закінчиться величезна підтримка міжнародних партнерів на покриття дефіциту бюджету.

Також Шурма повідомив, що реалізація податкової реформи потребує перехідного періоду.

«Ми розуміємо, в наскільки складному стані зараз перебуває бізнес, наскільки складно нам буде відбудовувати країну. Тому, безумовно, нам потрібен перехідний період для запровадження нової податкової моделі — 5-7-10 років. І впродовж цього часу ми мусимо надати вітчизняному бізнесу більш лояльні умови для ведення справ, ніж будь-хто з наших країн-конкурентів», — зазначив Шурма.

Це необхідно для забезпечення такого ж рівня надходжень до бюджету, щоб уникнути дефіциту щонайменше до моменту завершення війни.

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Укрінформ За матеріалами:

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