Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами — Finance.ua

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Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами

Казна та Політика
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Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.
«У нас доволі висока готовність цих законопроєктів, я думаю, що ми їх внесемо (до Верховної Ради. — Ред.) тоді, коли погодимо концепцію з міжнародними партнерами. Спрогнозувати, скільки це буде — тижні чи місяці, я не можу», — сказав Шурма.
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Він зазначив, що при підготовці реформи важливо, аби держава не втратила обсягу тих надходжень до казни, які є на сьогоднішній день.
«Зростання (надходжень. — Ред.) можливе лише тоді, коли буде швидке економічне зростання, за наявної податкової системи це зростання практично неможливе», — сказав Шурма.
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Він наголосив, що цією податковою реформою необхідно відкрити можливості до економічного зростання, коли закінчиться війна і коли закінчиться величезна підтримка міжнародних партнерів на покриття дефіциту бюджету.
Також Шурма повідомив, що реалізація податкової реформи потребує перехідного періоду.
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«Ми розуміємо, в наскільки складному стані зараз перебуває бізнес, наскільки складно нам буде відбудовувати країну. Тому, безумовно, нам потрібен перехідний період для запровадження нової податкової моделі — 5-7-10 років. І впродовж цього часу ми мусимо надати вітчизняному бізнесу більш лояльні умови для ведення справ, ніж будь-хто з наших країн-конкурентів», — зазначив Шурма.
Це необхідно для забезпечення такого ж рівня надходжень до бюджету, щоб уникнути дефіциту щонайменше до моменту завершення війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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