У НБУ назвали пріоритети екстреного відновлення у 2023 році — Finance.ua
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У НБУ назвали пріоритети екстреного відновлення у 2023 році

Казна та Політика
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У НБУ назвали пріоритети екстреного відновлення у 2023 році
У НБУ назвали пріоритети екстреного відновлення у 2023 році
У Національному банку назвали п’ять ключових напрямків екстреного відновлення у 2023 році з метою розвитку в Україні енергонезалежної та динамічної економіки за стандартами Європейського Союзу.
Як повідомила пресслужба НБУ, про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час IIF Central & Eastern Europe Economic Forum, що відбувся 15 лютого у Відні.
За його словами, важливою вже залученою інвестицією для майбутньої відбудови України є поглиблення зв’язків з ЄС. Це стало можливим завдяки отриманню Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а також активному налагодженню релокованими на захід країни підприємствами співпраці з європейськими країнами.
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«Водночас, ураховуючи масштаби економічних втрат внаслідок повномасштабного нападу росії, що обраховуються сотнями мільярдів доларів, Україна потребує реалізації масштабних планів відновлення в тісній співпраці з міжнародними кредиторами та донорами», — зазначив Ніколайчук.
Пріоритети екстреного відновлення України у 2023 році:
  • сектор енергетики — йдеться не лише про відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів, які знищили чи пошкодили понад 400 об’єктів, а й про її реорганізацію для підвищення стійкості до таких атак;
  • житло — наразі зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, а оцінений збиток у цьому секторі перевищує 55 млрд дол. США;
  • розмінування — за різними оцінками, воно може тривати понад п’ять років і за можливості цей строк важливо скоротити;
  • критична соціальна інфраструктура — відновлення доріг, мостів, шкіл, лікарень, комунальних закладів — все, що необхідно для життя в населених пунктах;
  • допомога приватному бізнесу. Прямі збитки бізнесу за минулий рік становлять 13 млрд дол. США, а непрямі — більше 33 млрд дол. США. Уряд підтримує бізнес пільговими кредитами та грантами, але потрібно більше.
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«Крім того, ми маємо вживати заходів, які дозволять пришвидшити відновлення після перемоги. Йдеться про подальший прогрес у зміцненні українських інституцій, реалізацію регуляторних та структурних ініціатив для забезпечення ефективного управління та верховенства права, поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного клімату. Це разом із масштабною фінансовою підтримкою створило б основу для швидшого та стійкішого зростання енергонезалежної та динамічнішої економіки відповідно до політики та стандартів ЄС. Зусилля на цьому шляху слід докладати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Це дасть змогу економіці Україні зробити необхідний стрибок та заощадити час і вартість цього відновлення», — зазначив Сергій Ніколайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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