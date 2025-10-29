Угорські пункти пропуску на кордоні впровадили систему EES — подробиці Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Угорські пункти пропуску на кордоні впровадили систему EES — подробиці

На всіх угорських пунктах пропуску, що функціонують на кордоні з Україною, запроваджено систему EES.

Про це повідомила Державна митна служба.

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС.

За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску «Берегшурань — Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь — Чоп» (з 21 жовтня).Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону.

Нагадаємо, система в’їзду/виїзду (EES) — це цифрова система перетину кордонів, яка набула чинності 12 жовтня 2025 року. Ручне проставлення штампів у паспортах було замінено електронною системою реєстрації на зовнішніх кордонах 29 європейських країн.

Система реєструє всіх громадян країн, що не входять до ЄС, які прибувають до країн Шенгенської зони для короткострокового перебування (не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів). За даними Комісії, це стосується як власників віз, так і мандрівників, які не потребують візи.

EES збирає такі дані

Зображення облич (всі мандрівники);

Відбитки пальців (лише для мандрівників без візи);

Біометричні дані з паспортів;

Дати та місця в’їзду та виїзду.

Система EES автоматично розрахує кількість днів вашого перебування в Шенгенській зоні та кількість днів, що залишилися до закінчення вашого 90-денного терміну перебування. Ця інформація зберігатиметься протягом трьох років (п'яти років, якщо ви перевищили дозволений термін перебування).

