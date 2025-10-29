0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорські пункти пропуску на кордоні впровадили систему EES — подробиці

Казна та Політика
48
Угорські пункти пропуску на кордоні впровадили систему EES — подробиці
Угорські пункти пропуску на кордоні впровадили систему EES — подробиці
На всіх угорських пунктах пропуску, що функціонують на кордоні з Україною, запроваджено систему EES.
Про це повідомила Державна митна служба.
З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.
EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС.
Читайте також
За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску «Берегшурань — Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь — Чоп» (з 21 жовтня).Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону.
Нагадаємо, система в’їзду/виїзду (EES) — це цифрова система перетину кордонів, яка набула чинності 12 жовтня 2025 року. Ручне проставлення штампів у паспортах було замінено електронною системою реєстрації на зовнішніх кордонах 29 європейських країн.
Система реєструє всіх громадян країн, що не входять до ЄС, які прибувають до країн Шенгенської зони для короткострокового перебування (не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів). За даними Комісії, це стосується як власників віз, так і мандрівників, які не потребують візи.

EES збирає такі дані

  • Зображення облич (всі мандрівники);
  • Відбитки пальців (лише для мандрівників без візи);
  • Біометричні дані з паспортів;
  • Дати та місця в’їзду та виїзду.
Система EES автоматично розрахує кількість днів вашого перебування в Шенгенській зоні та кількість днів, що залишилися до закінчення вашого 90-денного терміну перебування. Ця інформація зберігатиметься протягом трьох років (п'яти років, якщо ви перевищили дозволений термін перебування).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems