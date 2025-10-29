Кого можуть залучити до громадських робіт під час воєнного стану — умови
До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.
Про це пише Держпраці.
Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:
- незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
- працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, — у порядку переведення;
- особи, зайняті в особистому селянському господарстві;студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
- особи, які забезпечують себе роботою самостійно.
Які роботи
Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.
Перелік таких робіт залежить від потреб конкретного регіону.
