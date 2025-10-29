Для резидентів Defence City скасували податок на землю та нерухомість Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Для резидентів Defence City скасували податок на землю та нерухомість

Резиденти Defence City не сплачуватимуть земельний податок і податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідні зміни передбачено Законом України № 4577, який набрав чинності 5 жовтня 2025 року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Звільнення від оподаткування діятиме з місяця, що настає після отримання статусу резидента, і триватиме до завершення місяця, у якому цей статус буде припинено.

Нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Європейського Союзу.

Які податки скасовуються

1. Земельний податок не сплачуватиметься за:

ділянки, на яких розташовані виробничі об’єкти, що використовуються у господарській діяльності резидентів Defence City;

ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності через релокацію, за умови що вони не передані у користування третім особам.

2. Податок на нерухомість не стягуватиметься з:

об’єктів, розташованих у населеному пункті, обраному для релокації, якщо вони не здаються в оренду, лізинг або позичку (крім проживання працівників резидента) і використовуються у його діяльності;

промислових і складських будівель (код 125 за класифікатором НК 018:2023), які тимчасово не використовуються за призначенням у період релокації та не передаються в оренду чи лізинг.

Також для резидентів Defence City не застосовуватиметься нарахування пені під час сплати цих податків.

Втрата статусу резидента

У разі втрати статусу резидента Defence City:

припиняється право на податкові пільги;

до 20 числа наступного місяця потрібно подати уточнюючі декларації із земельного податку та податку на нерухомість і сплатити зобов’язання та пеню;

пеня нараховується з першого звітного періоду після втрати статусу без урахування строків давності.

Довідка Finance.ua

Defence City — це спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу;

прийняття спеціального режиму для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку;



участь у Defence City зможуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором;

основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%).

