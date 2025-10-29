0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для резидентів Defence City скасували податок на землю та нерухомість

Казна та Політика
40
Для резидентів Defence City скасували податок на землю та нерухомість
Для резидентів Defence City скасували податок на землю та нерухомість
Резиденти Defence City не сплачуватимуть земельний податок і податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідні зміни передбачено Законом України № 4577, який набрав чинності 5 жовтня 2025 року.
Про це повідомила Державна податкова служба.
Звільнення від оподаткування діятиме з місяця, що настає після отримання статусу резидента, і триватиме до завершення місяця, у якому цей статус буде припинено.
Нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Європейського Союзу.

Які податки скасовуються

1. Земельний податок не сплачуватиметься за:
  • ділянки, на яких розташовані виробничі об’єкти, що використовуються у господарській діяльності резидентів Defence City;
  • ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності через релокацію, за умови що вони не передані у користування третім особам.
2. Податок на нерухомість не стягуватиметься з:
  • об’єктів, розташованих у населеному пункті, обраному для релокації, якщо вони не здаються в оренду, лізинг або позичку (крім проживання працівників резидента) і використовуються у його діяльності;
  • промислових і складських будівель (код 125 за класифікатором НК 018:2023), які тимчасово не використовуються за призначенням у період релокації та не передаються в оренду чи лізинг.
Також для резидентів Defence City не застосовуватиметься нарахування пені під час сплати цих податків.

Втрата статусу резидента

У разі втрати статусу резидента Defence City:
  • припиняється право на податкові пільги;
  • до 20 числа наступного місяця потрібно подати уточнюючі декларації із земельного податку та податку на нерухомість і сплатити зобов’язання та пеню;
  • пеня нараховується з першого звітного періоду після втрати статусу без урахування строків давності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян. До цих категорій входять люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.
Також Finance.ua у статті розглянув тему кардинальних змін функціонування ринку сільгоспземлі для фізичних осіб упродовж чотирьох останніх років, включаючи законодавчі зміни, попит, пропозиції та ціни на ділянки у регіональному розрізі; вигоди їхньої купівлі-продажу тощо.

Довідка Finance.ua

  • Defence City — це спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу;
  • прийняття спеціального режиму для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку;
  • участь у Defence City зможуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором;
  • основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems