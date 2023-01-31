Куди Україна спрямовуватиме кошти на відновлення: чотири основні напрями — Finance.ua

Куди Україна спрямовуватиме кошти на відновлення: чотири основні напрями Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Куди Україна спрямовуватиме кошти на відновлення: чотири основні напрями

Уряд визначив чотири пріоритетні напрями фінансування відновлення України. Одним із головних завдань Координаційної платформи донорів для України є забезпечення прогнозованої бюджетної підтримки у 2023 році. Україна вдячна Європейському Союзу за виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги та США за майже 10 млрд доларів бюджетної підтримки.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Мінреінтеграції.

Зокрема, необхідно спланувати та забезпечити початок відновлення України. Для цього Уряд визначив чотири пріоритетні напрями фінансування:

Перший. Відновлення енергетики й компенсація втрачених потужностей генерації.

Відновлення енергетики й компенсація втрачених потужностей генерації. Другий. Гуманітарне розмінування.В Україні мінами засмічено 250 тисяч кв. км площі, що зупиняє розвиток бізнесу, обмежує агарний потенціал, робить неможливим повернення українців на деокуповані території.

Гуманітарне розмінування.В Україні мінами засмічено 250 тисяч кв. км площі, що зупиняє розвиток бізнесу, обмежує агарний потенціал, робить неможливим повернення українців на деокуповані території. Третій. Відновлення пошкодженого житла. Завдання Уряду — дати людям можливість повернутися додому й відремонтувати свої домівки.

Відновлення пошкодженого житла. Завдання Уряду — дати людям можливість повернутися додому й відремонтувати свої домівки. Четвертий. Відновлення критичної та соціальної інфраструктури. В Україні зруйновані чи пошкоджені сотні мостів, тисячі кілометрів доріг, лікарні й освітні заклади, у багатьох регіонах пошкоджене водо-, тепло- та газопостачання. Влада намагається оперативно ремонтувати такі пошкодження.



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Для цього потрібен додатковий фінансовий ресурс. Також необхідно врахувати потреби територій, які будуть деокуповані протягом 2023 року.

Ресурси на відновлення планується залучати з чотирьох джерел: конфісковані російські активи, кошти держбюджету, кошти міжнародних партнерів і донати приватних осіб та бізнесу. При цьому саме конфісковані російські активи мають стати основним джерелом для відновлення.

Нагадаємо, за підрахунками Світового банку, очікувані витрати на відновлення України вже становлять 350 мільярдів доларів і ця сума зростає через продовження російських обстрілів української енергомережі та іншої інфраструктури.

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