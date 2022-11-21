У Раді назвали напрямки, які дозволять швидко відновлювати економіку — Finance.ua

У Раді назвали напрямки, які дозволять швидко відновлювати економіку Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

У Раді назвали напрямки, які дозволять швидко відновлювати економіку

Українському уряду вдається сповільняти процес падіння економіки, однак через війну поки що неможливо її стабілізувати на такому рівні, щоб розуміти, що за місяць буде краще. І навіть у таких умовах уже зараз є інвестори, які готові заходити в нашу державу.

Про це розповів народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.

«На період війни, на жаль, наші основні стабілізаційні методи — це допомога Світового банку, МВФ, європейських партнерів. Важливо, що Україна зараз завдяки своїй потужності, силі та волі до перемоги виборює для себе найкращі умови, що існують за такими різновидами допомоги. 40-50% наданих нам коштів ми не повертатимемо. Також повернення значної частини допомоги відтерміноване в часі», — сказав політик.

За його словами, і президент Володимир Зеленський, і представники уряду, і наші дипломати постійно спілкуються з потенційними інвесторами. Партнери готові до співпраці, розглядають пропозиції, однак інструментарій, що захистить їхні інвестиції, в Україні ще на стадії розвитку, наприклад, страхування від воєнних ризиків.

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«Наразі ми працюємо над тим, щоб відразу після звільнення наших територій залучати досить великі інвестиції. Багато і приватних інвесторів, і країн-партнерів уже ведуть перемовини, відпрацьовуються механізми. У цьому контексті найчастіше говорять про військово-промисловий комплекс, бо Україна сьогодні єдина потужна держава в європейському просторі, яка перебуває у війні й має велику експертизу. Тож мілітарний сектор буде розвиватися. Ми чуємо новини, що вже є така синхронізація з НАТО», — зазначив парламентарій.

На його думку, другим напрямом є перспективні сектори економіки, які у нас уже були розвинені, а надалі їх треба поглиблювати.

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«Наприклад, диджиталізація, необхідний перехід від аутсорсу до продуктового, тобто виробництво власного продукту ІТ. Те ж стосується агросектора — від сировинного експорту треба переходити до глибокої переробки. Я особисто як член комітету веду переговори з багатьма українськими та іноземними інвесторами, котрі кажуть, що за сприяння готові не експортувати не просто картоплю й буряк, а експортувати заморожену картоплю-фрі», — зауважив Олександр Маріковський.

Він додав, що Україна є ресурсомісткою державою із великими природними багатствами.

«У нас є ліси, земля, мінерали — тобто наявний потенціал, щоб залучити сюди значні інвестиції за умови, що ми гарантуватимемо захист, гідне поводження, не буде рейдерства тощо. Ці ключові напрямки дозволять нам досить швидко відновлювати економіку», — наголосив народний депутат.

На його думку, в України є всі шанси використати війну як драйвер, стимул для власного розвитку, для переходу до альтернативної енергетики, водневих технологій, енергозбереження та енергоефективності, остаточно залишивши в минулому спадок від СРСР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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