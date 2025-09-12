НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України» Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»

До 150-річчя від дня народження Олександра Кошиця Національний НБУ присвятив йому пам’ятну монету.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Монета продовжує серію «Видатні особистості України».

Історія

У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу — професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном. Під його орудою капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

Детальніше про пам’ятну монету «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:

монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу;

на аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця.

Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела

на реверсі в центрі композиції — стилізований портрет Олександра Кошиця. Особливу увагу зосереджено на руках митця — його головному «інструменті» диригента.

Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели;

Тираж — до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Де купити монету

Пам’ятні монети «150 років від дня народження Олександра Кошиця» реалізовуватиметься в інтернет-магазині з 16 вересня 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб'юторами (перелік яких заначено на сайті НБУ) здійснюватиметься поступово, після отримання пам’ятних монет від НБУ.

Раніше НБУ в вів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.