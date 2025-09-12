0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»

Казна та Політика
54
НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»
НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»
До 150-річчя від дня народження Олександра Кошиця Національний НБУ присвятив йому пам’ятну монету.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Монета продовжує серію «Видатні особистості України».
Читайте також
Історія
У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу — професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном. Під його орудою капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.
Детальніше про пам’ятну монету «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:
  • монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу;
  • на аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця.
Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела
  • на реверсі в центрі композиції — стилізований портрет Олександра Кошиця. Особливу увагу зосереджено на руках митця — його головному «інструменті» диригента.
  • Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели;
Тираж — до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Де купити монету

Пам’ятні монети «150 років від дня народження Олександра Кошиця» реалізовуватиметься в інтернет-магазині з 16 вересня 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Реалізація банками-дистриб'юторами (перелік яких заначено на сайті НБУ) здійснюватиметься поступово, після отримання пам’ятних монет від НБУ.
Раніше НБУ ввів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».
Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua. 💰
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems