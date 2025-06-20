НБУ ввів в обіг пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження (фото) — Finance.ua
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НБУ ввів в обіг пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження (фото)

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НБУ ввів в обіг пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження (фото)
НБУ ввів в обіг пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження (фото)
НБУ 19 червня ввів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Як зазначили в Нацбанку, ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х — на початку 30-х років XX століття дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом.
Презентував монети голова Національного банку України Андрій Пишний.
Участь у заході також взяла творча група художнього фільму «Будинок „Слово“. Нескінчений роман», зокрема режисер Тарас Томенко та продюсер Олег Щербина.
«Ми вшановуємо пам’ять про митців Розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. Їхні ідеї яскраво спалахували у словах, у стилі, в новаторстві. Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повний голос. І це не просто імена. Це — совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком.
наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Дизайн монет

Пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, тираж кожної до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монет — рифлений. Обидві монети оздоблені кольоровим друком.
Аверс обох монет — однаковий. На ньому розміщено стилізований напис СЛОВО — назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці — образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.
На реверсі монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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