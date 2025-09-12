Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів

Міністерка закордонних справ Великої Британії Єветт Купер у п’ятницю здійснить перший закордонний візит на посаді. Під час поїздки до Києва вона підтвердить підтримку України та оголосить про пакет зимової допомоги на суму 142 млн фунтів стерлінгів (близько 193 млн доларів).

Візит відбувається на тлі напруження після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір НАТО в Польщі. Крім того, напередодні уряд Великої Британії повідомив про плани розпочати масове виробництво дронів-перехоплювачів української розробки. Вони мають посилити оборону від ракетних та безпілотних атак у межах ширшої програми спільного виробництва озброєння між Лондоном і Києвом.

Купер планує провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. За даними уряду, вона ще раз наголосить на готовності Британії допомагати Україні у захисті від російської агресії.

«Безпека України є ключовою для безпеки Великої Британії», — заявила міністерка.

Фінансування стане частиною програми підтримки, яку Лондон оголосив ще в червні. Зокрема, передбачено 100 млн фунтів гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів та 42 млн фунтів на ремонт і захист критичної енергетичної інфраструктури, що зазнає ударів росії.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня повідомив , що понад 1 мільярд фунтів військової допомоги для України було профінансовано за рахунок заморожених російських активів.

Велика Британія подовжила дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, заявила раніше Іветт Купер. За її словами, уряд прагне й надалі забезпечувати українцям, які отримали захист у країні, можливість жити у безпечних і легальних умовах.

