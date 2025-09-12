0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів

Казна та Політика
23
Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів
Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів
Міністерка закордонних справ Великої Британії Єветт Купер у п’ятницю здійснить перший закордонний візит на посаді. Під час поїздки до Києва вона підтвердить підтримку України та оголосить про пакет зимової допомоги на суму 142 млн фунтів стерлінгів (близько 193 млн доларів).
Про це повідомляє Reuters.
Візит відбувається на тлі напруження після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір НАТО в Польщі. Крім того, напередодні уряд Великої Британії повідомив про плани розпочати масове виробництво дронів-перехоплювачів української розробки. Вони мають посилити оборону від ракетних та безпілотних атак у межах ширшої програми спільного виробництва озброєння між Лондоном і Києвом.
Читайте також
Купер планує провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. За даними уряду, вона ще раз наголосить на готовності Британії допомагати Україні у захисті від російської агресії.
«Безпека України є ключовою для безпеки Великої Британії», — заявила міністерка.
Фінансування стане частиною програми підтримки, яку Лондон оголосив ще в червні. Зокрема, передбачено 100 млн фунтів гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів та 42 млн фунтів на ремонт і захист критичної енергетичної інфраструктури, що зазнає ударів росії.
Читайте також
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня повідомив, що понад 1 мільярд фунтів військової допомоги для України було профінансовано за рахунок заморожених російських активів.
Велика Британія подовжила дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, заявила раніше Іветт Купер. За її словами, уряд прагне й надалі забезпечувати українцям, які отримали захист у країні, можливість жити у безпечних і легальних умовах.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems