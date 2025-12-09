0 800 307 555
Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК

Казна та Політика
Рада ЄС затвердила Програму Європейської оборонної промисловості (EDIP), в рамках бюджету якої 300 мільйонів євро призначено для спеціального Інструменту підтримки України — для модернізації та підтримки її оборонної промисловості.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.
«Рада ЄС офіційно схвалила Програму Європейської оборонної промисловості (EDIP), інструмент, розроблений для підвищення оборонної готовності ЄС шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB). Це є завершальним кроком законодавчої процедури та дозволить своєчасно реалізувати програму», — повідомляє пресслужба.
Зауважується, що у рамках передбачених програмою грантів у розмірі 1,5 мільярда євро на період 2025−2027 років 300 мільйонів євро призначено для спеціального Інструменту підтримки України — «ключового та унікального інструменту, спрямованого на модернізацію та підтримку оборонної промисловості України та сприяння її інтеграції в ширшу систему європейської оборонної промисловості».

Посилення обороноздатності ЄС та спільні закупівлі

Рада ЄС вважає, що EDIP посилить здатність держав-членів ЄС протистояти поточним та майбутнім загрозам та забезпечить всьому блоку своєчасну доступність та постачання оборонної продукції.
EDIP також передбачає потенційне подальше посилення бюджету, в тому числі шляхом добровільних фінансових внесків держав-членів ЄС або третіх сторін.
За вказаною програмою ЄС фінансуватиме зокрема спільні закупівельні дії, що здійснюються щонайменше трьома країнами (з яких щонайменше дві мають бути державами-членами ЄС), зокрема для створення та підтримки пулів оборонно-промислової готовності, а також заходи щодо нарощування виробничих потужностей для критично важливої ​​оборонної продукції.
Для захисту та зміцнення оборонної промисловості ЄС, програма містить вимогу, що компоненти для Інструменту підтримки України, які походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн (держав ЄЕЗ), не повинні перевищувати 35% від загальної вартості кінцевого продукту.
Жодні компоненти не можуть постачатися з неасоційованих країн, що не відповідають інтересам ЄС або держав-членів у сфері безпеки та оборони.
Водночас встановлюється перша на рівні ЄС система безпеки поставок для посилення стійкості ланцюгів постачання оборонної продукції та покращення здатності ЄС швидко реагувати на кризові ситуації.

Коли програма набуде чинності

Повідомляється, що документ буде підписаний 17 грудня 2025 року та набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.
За матеріалами:
Укрінформ
