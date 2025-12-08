0 800 307 555
укр
У США показали суму на наступні 2 роки, яку витратять на допомогу Україні

У США показали суму на наступні 2 роки, яку витратять на допомогу Україні
У США показали суму на наступні 2 роки, яку витратять на допомогу Україні
У неділю, 7 грудня, законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні видатки на національну безпеку і сотні мільйонів доларів на підтримку України.
Про це пише Fox News.
Законопроєкт передбачає виділення на національну оборону 901 мільярда доларів наступного року — на 8 мільярдів доларів більше від запиту Білого дому.
Законопроєкт також продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні в забезпеченні безпеки на рівні 400 мільйонів доларів на рік на 2026 і 2027 фінансові роки.
Крім того, Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.
Законопроєкт також змінює характер економічної та військової конкуренції США з Китаєм, запроваджуючи нові інвестиційні обмеження, забороняючи використання низки китайських технологій у ланцюжках постачань Пентагону і розширюючи дипломатичні та розвідувальні зусилля з відстеження глобальної присутності Пекіна.
Він також включає заборону на закупівлі, спрямовану проти постачальників біотехнологій, що не дасть змоги Пентагону укладати контракти з китайськими компаніями, які займаються генетичним секвенуванням і біотехнологіями.
За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.
За матеріалами:
УНІАН
