Україна синхронізувала нові санкції проти росії з Британією

Казна та Політика
20
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Вони узгоджені з Великою Британією та спрямовані проти осіб і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс росії, її тіньовий флот та енергетичний сектор.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Хто потрапив під обмеження

У межах синхронізації з Британією Україна ввела санкції проти 47 фізичних та 81 юридичної особи. Серед них постачальники електроніки для рф, компанії, що видобувають вугілля на окупованих територіях та здійснюють ремонт шахт, а також учасники тіньового флоту.
До списку увійшли й підприємства, які вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у росії постачальників вугілля «Стройсервіс» та компанія «російська енергія».
Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.
До цього переліку потрапили:
  • «Сітронікс КТ» — розробник ІТ-рішень для ВПК;
  • «СІНТО» — один із найбільших російських системних інтеграторів;
  • «Балтінфоком» — виробник комп’ютерів і ПЗ для силових структур рф;
  • група «Бі Пітрон» — займається технічним переоснащенням військових підприємств;
  • «Точна механіка» (білорусь) — виробник деталей для авіаційної, автомобільної та космічної галузей росії.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо капітанів суден, які належать до так званого російського «тіньового флоту». Як свідчить документ, санкції введено проти 94 фізичних осіб. Це громадяни росії, Китаю, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану. Крім того, обмеження наклали на 5 юридичних осіб, зареєстрованих у росії.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
