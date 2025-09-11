Президент підписав закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4582-IX про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроект 13388), який дозволяє роботодавцям за умов воєнного стану ініціювати тимчасове зупинення окремих положень колективного договору.

Водночас закон чітко зазначає, що такі зміни можливі лише за взаємною згодою сторін договору.

Новий нормативний акт удосконалює процедуру зупинення окремих положень колективного договору, гарантуючи, що права сторін не можуть бути обмежені в односторонньому порядку.

Цей механізм спрямований на забезпечення балансу інтересів роботодавців і працівників в умовах воєнного стану, зберігаючи захист трудових прав.

Що нового

Роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору, які регулюють відносини, визначені цим законом. Дія таких положень може бути зупинена тільки за взаємною згодою сторін колективного договору у порядку, визначеному цим колективним договором.

Передбачено, що протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом сторони колективного договору зобов’язані почати переговори про можливості та строки поновлення його положень, зупинених без їх взаємної згоди, а також порядок та строки поновлення таких положень, а також зобов’язати сторону роботодавця повідомляти орган, що здійснив повідомну реєстрацію цього колективного договору, про рішення щодо поновлення дії положень колективного договору у тижневий строк з дня ухвалення такого рішення.

Довідка Finance.ua:

Відповідно до статті 211 Кодексу законів про працю в Україні, трудовий договір з нефіксованим робочим часом — це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених цією статтею.

