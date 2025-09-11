ДПС впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

ДПС впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю

Державна податкова служба працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю, і увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику.

Про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Мораторій — це не про повну заборону, а про обмеження. Пріоритет для нас — наповнення державного бюджету, а тотальний податковий контроль суб’єктів господарювання не приносить відповідної ефективності і збільшення податкових надходжень. Тому витрачати ресурс служби на неефективні заходи — це не про податкову службу 2025 року», — зазначила Карнаух.

За її словами, суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину — до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).

ДПС працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.

«Для впровадження сучасного ризик-орієнтовного контролю використовуються світові практики та рекомендації міжнародних експертів. Працюємо над тим, щоб перевірки у 2026 році були заплановані на основі розроблених паспортів ризиків», — підкреслила Леся Карнаух.

Нагадаємо, Леся Карнаух раніше повідомляла , що після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем. Податкова служба визначила близько 80 ризиків, які можуть стати підставою для перевірки. У відомстві підкреслили, що головний принцип — «немає підстав, немає перевірки».

