ДПС впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю

Державна податкова служба працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю, і увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику.
Про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
«Мораторій — це не про повну заборону, а про обмеження. Пріоритет для нас — наповнення державного бюджету, а тотальний податковий контроль суб’єктів господарювання не приносить відповідної ефективності і збільшення податкових надходжень. Тому витрачати ресурс служби на неефективні заходи — це не про податкову службу 2025 року», — зазначила Карнаух.
За її словами, суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину — до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).
ДПС працює над удосконаленням аналітичних підходів для формування плану перевірок та відбору платників до нього.
«Для впровадження сучасного ризик-орієнтовного контролю використовуються світові практики та рекомендації міжнародних експертів. Працюємо над тим, щоб перевірки у 2026 році були заплановані на основі розроблених паспортів ризиків», — підкреслила Леся Карнаух.
Нагадаємо, Леся Карнаух раніше повідомляла, що після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем. Податкова служба визначила близько 80 ризиків, які можуть стати підставою для перевірки. У відомстві підкреслили, що головний принцип — «немає підстав, немає перевірки».
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
