Кількість перевірок бізнесу в серпні скоротилася на третину Сьогодні 13:32

Кількість перевірок бізнесу в серпні скоротилася на третину

Після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

У липні провели трохи більше ніж 3,6 тис. перевірок, тоді як у серпні — близько 2,3 тис.

У ДПС наголошують, що мораторій не означає повну заборону перевірок, а лише обмеження. Податкова переходить на ризик-орієнтований підхід: перевірки проводять лише там, де існує висока ймовірність порушень.

Читайте також Свириденко прокоментувала мораторій на перевірки бізнесу

«Якщо бізнес працює чесно, держава має це поважати і не створювати зайвого тиску. Перевіряємо лише там, де є найбільші ризики. Перевірки залишаються для компаній, що працюють з підакцизними товарами», — йдеться у повідомленні.

Податкова служба визначила близько 80 ризиків, які можуть стати підставою для перевірки. У відомстві підкреслили, що головний принцип — «немає підстав, немає перевірки».

«Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», — заявила Карнаух.

Читайте також Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі)

Нагадаємо, новий український уряд готується запровадити мораторій на перевірки бізнесу строком на п’ять років. Мета ініціативи — зняти тиск із підприємців. Обмеження поширюватимуться на органи ринкового нагляду та правоохоронців. Водночас винятком стануть підприємства, що працюють із підакцизною продукцією, адже в цій сфері є проблеми.

В кінці червня Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.

У липні Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств. Податкова та митниця повинні обмежити перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.