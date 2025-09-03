0 800 307 555
Кількість перевірок бізнесу в серпні скоротилася на третину

Після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем.
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
У липні провели трохи більше ніж 3,6 тис. перевірок, тоді як у серпні — близько 2,3 тис.
У ДПС наголошують, що мораторій не означає повну заборону перевірок, а лише обмеження. Податкова переходить на ризик-орієнтований підхід: перевірки проводять лише там, де існує висока ймовірність порушень.
«Якщо бізнес працює чесно, держава має це поважати і не створювати зайвого тиску. Перевіряємо лише там, де є найбільші ризики. Перевірки залишаються для компаній, що працюють з підакцизними товарами», — йдеться у повідомленні.
Податкова служба визначила близько 80 ризиків, які можуть стати підставою для перевірки. У відомстві підкреслили, що головний принцип — «немає підстав, немає перевірки».
«Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», — заявила Карнаух.
Нагадаємо, новий український уряд готується запровадити мораторій на перевірки бізнесу строком на п’ять років. Мета ініціативи — зняти тиск із підприємців. Обмеження поширюватимуться на органи ринкового нагляду та правоохоронців. Водночас винятком стануть підприємства, що працюють із підакцизною продукцією, адже в цій сфері є проблеми.
В кінці червня Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.
У липні Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств. Податкова та митниця повинні обмежити перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
