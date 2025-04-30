Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі) — Finance.ua

Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі)

Всі інспектори Державної податкової служби обов’язково мають носити боді-камери під час перевірок.

Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також Гетманцев розповів, чи підтримають нардепи законопроєкт про розкриття податковій банківської таємниці

«Однією з важливих реформ ДПС наприкінці 2024 року було введення боді-камер для інспекторів на фактичних перевірках. Розумію чому це не подобається податківцям. Розумію, чому це не подобається тим платникам, що не бʼють чеки та працюють в тіні. Адже відеозапис усуває будь-які маніпуляції, зловживання, вимагання хабарів, спроби «порєшати» та чітко розставляє всі крапки над І в питанні — «хто винен?» — написав він.

Читайте також Проєкт закону про оподаткування віртуальних активів: Гетманцев повідомив деталі

Він вказує на те, що застосування буде загальним та обовʼязковим для всіх податківців.

податки в 2025 році. До кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу. За словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року. Раніше Гетманцев розповів , чи планують підвищуватиДо кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу. За словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року.

«Такого, як в 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає в 2025-му», — каже Гетманцев, додаючи, що в бюджет закладено песимістичний сценарій розвитку подій, який передбачає, що повномасштабна війна триватиме як мінімум до кінця поточного року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.