Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі) — Finance.ua
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Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі)

Казна та Політика
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Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі)
Гетманцев пропонує вдосконалити перевірки ДПС (деталі)
Всі інспектори Державної податкової служби обов’язково мають носити боді-камери під час перевірок.
Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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«Однією з важливих реформ ДПС наприкінці 2024 року було введення боді-камер для інспекторів на фактичних перевірках. Розумію чому це не подобається податківцям. Розумію, чому це не подобається тим платникам, що не бʼють чеки та працюють в тіні. Адже відеозапис усуває будь-які маніпуляції, зловживання, вимагання хабарів, спроби «порєшати» та чітко розставляє всі крапки над І в питанні — «хто винен?» — написав він.
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Він вказує на те, що застосування буде загальним та обовʼязковим для всіх податківців.
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Раніше Гетманцев розповів, чи планують підвищувати податки в 2025 році. До кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу. За словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року.
«Такого, як в 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає в 2025-му», — каже Гетманцев, додаючи, що в бюджет закладено песимістичний сценарій розвитку подій, який передбачає, що повномасштабна війна триватиме як мінімум до кінця поточного року.
За матеріалами:
Finance.ua
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