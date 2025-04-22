Гетманцев розповів, чи підтримають нардепи законопроєкт про розкриття податковій банківської таємниці — Finance.ua
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Гетманцев розповів, чи підтримають нардепи законопроєкт про розкриття податковій банківської таємниці

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Гетманцев розповів, чи підтримають нардепи законопроєкт про розкриття податковій банківської таємниці
Гетманцев розповів, чи підтримають нардепи законопроєкт про розкриття податковій банківської таємниці
Чинний склад парламенту не збирається голосувати за законопроєкт, яким пропонується розкрити дані про стан банківських рахунків та банківські сейфи громадян.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.
«Шансу на відкриття банківської таємниці податковій найближчим часом немає. Вже писав: таке рішення не пройде через Верховну Раду цього скликання», — підкреслив Гетманцев.
Нагадаємо, Кабмін наприкінці минулого тижня схвалив для внесення до парламенту законопроєкт, за яким Державна податкова служба виступатиме держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Передбачається, що податківці будуть отримувати відповідну інформацію від банків. Таким чином, фактично Податкова служба отримає доступ до банківської таємниці.
До схвалення цього законопроєкту урядом він стверджував, що в комітеті немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І шансів прийняти це рішення немає.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у медіа з’явилася інформація про те, що вже до кінця 2025 року чи не пізніше ніж у 2027-му податкова зможе отримати доступ до банківської таємниці українців. Однак у Раді запевнили, що це навряд чи стане можливим у найближчі місяці;
  • у свою чергу голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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