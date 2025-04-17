Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році — Finance.ua
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Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році

Казна та Політика
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Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році
Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році
У медіа з’явилася інформація про те, що вже до кінця 2025 року чи не пізніше ніж у 2027-му податкова зможе отримати доступ до банківської таємниці українців. Однак у Раді запевнили, що це навряд чи стане можливим у найближчі місяці.
Інформацію про ймовірне розкриття банківської таємниці опублікувало видання hromadське.
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Там зазначили, що підставою нібито є Національна стратегія доходів, ухвалена урядом у грудні 2023 року в рамках домовленостей із МВФ.
Наразі Державна податкова служба не має доступу до банківської таємниці громадян, яка передбачає інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках. При цьому у податковій вважають, що такий доступ допоміг би ефективніше стягувати заборгованості.
А Міністерство фінансів зазначає, що розкриття банківської таємниці дозволить запровадити нові сервіси, автоматизувати декларування доходів та покращити аналітичну роботу відомства.
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Водночас голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив, що це станеться вже у 2025 році. За його словами, для розкриття банківської таємниці необхідно змінювати законодавство з ініціативи Мінфіну.
«Ні, в комітеті немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І ні, до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення немає. Не вірте фейкам», — написав він у Telegram.
За матеріалами:
Слово і Діло
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