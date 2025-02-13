Голова НБУ прокоментував пропозицію Мінфіну щодо розкриття банківської таємниці — Finance.ua
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Голова НБУ прокоментував пропозицію Мінфіну щодо розкриття банківської таємниці

Казна та Політика
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Голова НБУ прокоментував пропозицію Мінфіну щодо розкриття банківської таємниці
Голова НБУ прокоментував пропозицію Мінфіну щодо розкриття банківської таємниці
Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.
Міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців. Однак очільник НБУ наголосив, що банківська таємниця — один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.
«НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу», — зазначив Пишний.
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Також голова Нацбанку зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.
«Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі», — запевнив Пишний.
У січні 2025-го міністр фінансів виступив за надання податковій доступу до банківської таємниці.
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«Максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє, — сказав Марченко. — І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців».
21 лютого 2024 року на офіційному сайті НБУ з’явилося повідомлення: Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених ще в далекому 2006 році. У банківському середовищі вже висловлюються серйозні побоювання, пов’язані зі зміною правил розкриття банківської таємниці, яку пропонує НБУ.
За матеріалами:
Forbes.ua
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