В Україні розширили перелік інформації, що становить державну таємницю — Finance.ua

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В Україні розширили перелік інформації, що становить державну таємницю

Казна та Політика
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В Україні розширили перелік інформації, що становить державну таємницю
В Україні розширили перелік інформації, що становить державну таємницю
Верховна Рада внесла зміни до статті 8 закону України «Про державну таємницю». Плани захисту критичної інфраструктури засекретили.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За його даними проєкт № 11 394 підтримали 290 депутатів.
Згідно з законом, до державної таємниці віднесена:
  • інформація про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури,
  • інформація про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.
В пояснювальній записці до проєкту, до основних принципів функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури належить безпека, захист та охорона інформації з обмеженим доступом.
Водночас на теперішній час стаття 8 закону України «Про державну таємницю» не передбачає можливості віднесення до державної таємниці відомостей про критичну інфраструктуру, а тому такі дані не можуть бути засекречені і охоронятись згідно з вимогами законодавства про державну таємницю.
«Відсутність правових підстав для обмеження зазначених відомостей у доступі… створює загрози до незахищеного обігу та можливого витоку інформації, яка може бути використана на шкоду національній безпеці України», — йдеться в документі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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