Мінфін хоче розкрити для податківців банківську таємницю українців — Finance.ua

Мінфін хоче розкрити для податківців банківську таємницю українців Сьогодні 13:04 — Фінтех і Картки

Мінфін хоче розкрити для податківців банківську таємницю українців

Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею, проте це можуть змінити.

Про це в ефірі подкасту « УТ-2 » повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На його думку, банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас міністр визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій. Наприклад, за його словами, він не знає як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію.

«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», — стверджує Марченко.

Міністр уточнив, що в разі скасування таємниці податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками: «Якщо з’являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим».

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До слова, нещодавно український президент підписав закон № 4174-IX, який збільшує перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Закон «Про банки й банківську діяльність» доповнено пунктами, які дозволяють нотаріусам додаткові дані про майно безвісти зниклих осіб.

Нагадаємо, раніше Національний банк України пропонував внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Нацбанк пропонував:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

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