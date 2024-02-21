Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці

Казна та Політика
287
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Для чого це не обхідно

Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю.

Що пропонує Нацбанк:

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Що таке банківська таємниця

Згідно з українським законодавством, до переліку інформації, яка є банківською таємницею, входить інформація як про фізосіб, так і про юросіб, також це стосується інформації, отриманої під час оцінки кредитоспроможності фізичної особи, яка має намір взяти споживчій кредит у банку.
Банківською таємницею є вся інформація, яку клієнт довірив банку:
  • рахунки клієнта;
  • операції за рахунками;
  • депозити;
  • доходи;
  • майно;
  • комерційна діяльність
Працівники банку обов’язково підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники і службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.

Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.