Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці — Finance.ua

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці

Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Для чого це не обхідно

Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю.

Що пропонує Нацбанк:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Що таке банківська таємниця

Згідно з українським законодавством, до переліку інформації, яка є банківською таємницею, входить інформація як про фізосіб, так і про юросіб, також це стосується інформації, отриманої під час оцінки кредитоспроможності фізичної особи, яка має намір взяти споживчій кредит у банку

Банківською таємницею є вся інформація, яку клієнт довірив банку:

рахунки клієнта;

операції за рахунками;

депозити;

доходи;

майно;

комерційна діяльність

Працівники банку обов’язково підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники і службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.

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