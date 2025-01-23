Розкриття банківської таємниці: які ризики для українців — думка експерта Сьогодні 20:25 — Особисті фінанси

Розкриття банківської таємниці: які ризики для українців — думка експерта

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко розповів , що вони розглядають розкриття банківської таємниці, що викликало занепокоєння громадян.

СЕО Mitrax та адвокат Юрій Бабенко розповів, чи суперечить це правам громадян та які наслідки це матиме.

«Сенс банківської таємниці в тому, що відомості про операції з банківськими рахунками надає сам клієнт, тобто окрім нього більше ніхто не має права доступу до цієї інформації» пояснює експерт.

За його словами, клієнт може надати доручення на будь-яку іншу особу для розпорядження його банківською таємницею. Лише тоді ця особа буде мати право на таку інформацію.

Юрій зазначає, що також у банківському договорі клієнт може підписати, що він дає згоду банку на розголошення його банківської таємниці. В такому випадку банк буде мати повне право розголосити її.

«Тобто, це як адвокатська чи лікарська таємниця. Це та історія, яка потрібна для довіри клієнта та прозорості грошового обігу. Глобальна її ціль — це зменшення корупції та довіра до банківської системи», — розповідає Бабенко.

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Щодо бажання Мінфіну розкрити банківську таємницю, то, на думку експерта, це суперечить Європейським цінностям.

«В Європі навпаки цінується право власності — воно непорушне. Кошти ж прирівнюються до майна, тому на них так само поширюються вимоги щодо непорушності права власності, як і на майно. В усіх європейських країнах існує банківська таємниця, і розкривається вона тільки через суд, «- пояснює експерт.

За його словами, в Україні це доволі часта проблема. Правоохоронні органи аргументувавши своє клопотання до суду мають право подати заяву на розкриття банківської таємниці та суд має винести по цьому ухвалу. Коли він її винесе, то правоохоронці звертаються до банків для розкриття банківської таємниці.

«Є у нас в країні проблеми з тим, що такі клопотання слабо аргументовані, та майже завжди на такі заяви правоохоронних органів суди дозволяють розкриття банківської таємниці. Але це не означає, щоб потрібно на законодавчому рівні закріплювати це свавілля.

Для чого це Мінфіну? Скоріше за все, аби показати людям, що вони хочуть викорінити корупцію і щоб всі були відкритими в податкових питаннях", — каже Бабенко.

Він пояснює, що розкриття банківської таємниці буде порушувати не тільки внутрішнє законодавство, але й міжнародні конвенції.

На питання журналістки, як це вплине на українців, СЕО Mitrax Юрій Бабенко відповів:

«Однозначно відбудеться відтік коштів з банків. Люди не будуть розбиратися в цій темі. Буде певне хвилювання серед громадян».

Експерт навів приклад паніки людей, коли під час оформлення Зимової єПідтримки потрібно було дати згоду на розкриття банківської таємниці.

«Не важливо, кому ті рахунки відкриють чи податковій, чи комусь іншому — це спричинить відтік коштів», — додав експерт.

УНН За матеріалами:

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