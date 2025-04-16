Банківську таємницю українців вже фактично почали розкривати, — Южаніна Сьогодні 16:41

Банківську таємницю українців вже фактично почали розкривати, — Южаніна

Депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що держава вже фактично почала розкривати банківську таємницю українців.

Про це вона сказала в інтерв’ю Українським Новинам.

«Повертаючись до того, що держава робить для того, щоб заволодіти банківською таємницею — вже на „маленьких пухкеньких лапках“ продираються в цю систему», — зазначила Южаніна.

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Вона нагадала про ініціативу щодо національного кешбеку, яка передбачала відкриття окремої картки з повним доступом до рахунку, на який зараховується кешбек.

За її словами законопроєкт, підготовлений Міністерством фінансів, який передбачає обов’язкове відкриття окремого рахунку для реєстрації на онлайн-платформах надання послуг, наприклад, таксі, до якого контролюючий орган матиме доступ для відстеження всіх доходів.

«Через такі, здавалося б, невеликі пропозиції, банківську таємницю вже фактично почали розкривати. Я категорично проти повного розкриття банківської таємниці. Для України як держави розкриття банківської таємниці жодної реальної користі не принесе. Для державного бюджету також», — сказала вона.", — додала вона.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв , що Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею, проте це можуть змінити.

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