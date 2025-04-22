Кабмін схвалив законопроєкт про передачу ДПС інформації щодо банківських рахунків громадян (законопроєкт) — Finance.ua

Кабмін схвалив законопроєкт про передачу ДПС інформації щодо банківських рахунків громадян (законопроєкт) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Кабмін схвалив законопроєкт про передачу ДПС інформації щодо банківських рахунків громадян (законопроєкт)

Державна податкова служба виступатиме держателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Вона отримуватиме відповідну інформацію від банків. Таким чином, фактично податківці отримають доступ до банківської таємниці.

Буде створено реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітентів електронних грошей зобов’яжуть направляти до Податкової дані про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

Відповідний законопроєкт «щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» погодив Кабмін.

Незабаром його зареєструють у Верховній Раді.

Як повідомив Кабмін, законопроєктом пропонується, зокрема:

створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, де ДПС є держателем та адміністратором цього реєстру, а також відомостей, які вносяться до нього, переліку субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;

встановлення обовʼязку для Національного банку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до ДПС повідомлення про відкриття та закриття рахунків чи електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа;

створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, де ДПС є держателем та адміністратором цього реєстру, відомостей, які вносяться до нього, переліку осіб, які надсилатимуть до ДПС інформацію про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, а також запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень;

введення поняття викривача та затвердження його правового статусу, надання права на безоплатну вторинну правничу допомогу викривачам, у звʼязку з повідомленням ними інформації про порушення, а також інших прав та гарантій захисту викривачів, а також встановлення заборони на розкриття інформації про викривача, його близьких осіб;

удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи;

розширення переліку спеціально визначених субʼєктів первинного фінансового моніторингу довірчими власниками трасту або іншого подібного правового утворення, які є резидентами України, а також визначення, що державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за такими субʼєктами здійснюється Мінʼюстом;

встановлення необхідності затвердження вищим органом управління субʼєкта первинного фінансового моніторингу правил фінансового моніторингу, програм проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

впровадження ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за порушення субʼєктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, які відповідають вимогам стандартів FATF та Директивам ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму.

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borgexpert За матеріалами:

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