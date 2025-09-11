НБУ розповів, як буде покривати дефіцит бюджету в наступні два роки Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

НБУ розповів, як буде покривати дефіцит бюджету в наступні два роки

Україні бракує значної суми для покриття дефіциту коштів у наступні два роки. Зараз проводяться консультації з ЄС.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він повідомив, що оцінки НБУ з часу публікації Інфляційного звіту в липні не змінилися.

«Як і раніше, ми очікуємо, що з суми 65 млрд доларів на 2026−2027 роки у нас забезпечено підтвердженими джерелами близько третини. І на сьогодні йде активна дискусія з нашими міжнародними партнерами. Водночас говорити про те, що ситуація з підтвердженням джерел змінилися, поки що не можна», — сказав він.

За його словами, найвірогіднішим джерелом будуть «кошти європейських партнерів», і зараз тривають активні дискусії в Єврокомісії. А у публічній площині було багато висловлювань і від президентки Урсули фон дер Ляєн і від інших посадовців про плани допомагати Україні та знайти кошти на 2026−2027 роки.

Водночас це речі, які потребують «складних технічних консультацій і на сьогодні вони продовжують тривати», повідомив Ніколайчук.

Допомога від ЄС

Загальна сума допомоги Україні з початку російського вторгнення у 2022 році від ЄС досягла 170 млрд євро.

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Читайте також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році — 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти — перемовини тривають.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.