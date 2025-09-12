0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією

Казна та Політика
27
З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією
З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією
У п’ятницю, 12 вересня, з Ужгорода вирушили перші прямі пасажирські поїзди європейською колією стандарту 1435 мм. Нове сполучення відкрило шлях до трьох столиць ЄС — Братислави, Будапешта та Відня. Першими поїзд протестують 280 пасажирів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Продаж квитків стартував 5 вересня — у день відкриття нової ділянки євроколії між Чопом та Ужгородом, побудованої вперше в сучасній історії України «з нуля». Будівництво стартувало у 2024 році та було завершене менш ніж за рік — попри війну та всі складнощі.

Розклад руху поїздів

№ 961/618 Ужгород — Братислава:
  • Ужгород (8:09) → Братислава (18:33);
  • Братислава (11:27) → Ужгород (22:35).
№ 146 Ужгород — Будапешт — Відень:
  • Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Відень (17:20);
  • Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).
З грудня 2025 року, після оновлення графіка руху, будуть передбачені зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема з нічними поїздами, щоб пасажири могли легко пересідати на європейські маршрути.
Читайте також
Крім цього, з 12 вересня почав курсувати новий поїзд № 644/647 Захонь — Берегове — Боржава. Він рухається євроколією 1435 мм і напряму з’єднує Берегове із Захонню — важливим вузлом, звідки можна подорожувати по Угорщині, включно з напрямком до Будапешта.
Квитки доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.
Нагадаємо, Укрзалізниця фіксує поступове зниження навантаження на пасажирські перевезення.
З 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі ввела верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 12 Львів — Одеса;
  • № 27/28 Київ — Чоп.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems