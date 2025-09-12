З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією

У п’ятницю, 12 вересня, з Ужгорода вирушили перші прямі пасажирські поїзди європейською колією стандарту 1435 мм. Нове сполучення відкрило шлях до трьох столиць ЄС — Братислави, Будапешта та Відня. Першими поїзд протестують 280 пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Продаж квитків стартував 5 вересня — у день відкриття нової ділянки євроколії між Чопом та Ужгородом, побудованої вперше в сучасній історії України «з нуля». Будівництво стартувало у 2024 році та було завершене менш ніж за рік — попри війну та всі складнощі.

Розклад руху поїздів

№ 961/618 Ужгород — Братислава:

Ужгород (8:09) → Братислава (18:33);

Братислава (11:27) → Ужгород (22:35).

№ 146 Ужгород — Будапешт — Відень:

Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Відень (17:20);

Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).

З грудня 2025 року, після оновлення графіка руху, будуть передбачені зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема з нічними поїздами, щоб пасажири могли легко пересідати на європейські маршрути.

Крім цього, з 12 вересня почав курсувати новий поїзд № 644/647 Захонь — Берегове — Боржава. Він рухається євроколією 1435 мм і напряму з’єднує Берегове із Захонню — важливим вузлом, звідки можна подорожувати по Угорщині, включно з напрямком до Будапешта.

Квитки доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Нагадаємо, Укрзалізниця фіксує поступове зниження навантаження на пасажирські перевезення.

З 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі ввела верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 12 Львів — Одеса;

№ 27/28 Київ — Чоп.

