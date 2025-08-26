Зловити квиток на потяг: в Укрзалізниці заявили про зниження ажіотажу — Finance.ua

Зловити квиток на потяг: в Укрзалізниці заявили про зниження ажіотажу Сьогодні 11:25

Укрзалізниця фіксує поступове зниження навантаження на пасажирські перевезення.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

В УЗ зазначиили, що за минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажирів. Це на 23 700 більше, ніж торік за аналогічний період.

При цьому, щоб перевезти 639 тис. людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали би бути в дорозі одночасно.

Компанія фіксує, що попит потроху знижується. Наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ — Львів минулого тижня фіксували 128 тис. запитів у застосунку — проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні.

Завдяки оборотним рейсам УЗ також може запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра.

Нагадаємо, українцям стало важко знайти квитки на потяг у різних напрямах, особливо це відчувається влітку.

На більшість поїздів квиток можна придбати за 20 діб до відправлення. Старт продажів — о 8 годині ранку. Проте українці масово скаржаться, що навіть після відкриття продажів квитки не з’явдяються у системі.

З 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі ввела верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.

Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:

№ 29/30 Київ — Ужгород,



№ 12 Львів — Одеса,

№ 27/28 Київ — Чоп.

