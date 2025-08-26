Cкільки нині коштує квартира біля моря в Одесі — Finance.ua

Cкільки нині коштує квартира біля моря в Одесі Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Cкільки нині коштує квартира біля моря в Одесі

Попри часті обстріли в Одесі за останні пів року значно зросла вартість нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринку. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Вартість однокімнатних квартир зросла аж на 15%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН

Вторинний ринок

За темпами зростання цін на «однушки» Одеса поступається лише Рівному, де подорожчання склало 16%. Середні ціни у місті такі:

однокімнатні квартири — 44 тисячі доларів (+15%),

двокімнатні — 63 тисячі доларів (+11%),

трикімнатні — 85 тисячі доларів (+13%).

Найдорожче житло продається у Приморському та Київському районах, найдешевше — у Хаджибейському та Пересипському.

Новобудови

На первинному ринку Одеси вартість житла піднялася на 10%, поступившись лише Житомиру (+11%). Середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів, залежно від класу житла:

економ — 700 доларів (-12%),

комфорт — 900 доларів (+8%),

бізнес — 1 100 доларів (+12%),

преміум — 1 690 доларів.

Опитування показало, що 40% покупців очікують подальшого зростання цін на новобудови, 28% - зниження, а 33% прогнозують стабільність.

Щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.

Який відсоток з.п. йде на оренду

1-кімнатні квартири:

Ужгород — 76% середньої зарплати;

Луцьк — 67%;

Львів — 65%;

Київ — 61%.

В Одесі, через зростання цін, частка зарплати на оренду зросла на 9%, але залишилася нижче половини середнього доходу — 46%.

