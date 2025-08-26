Cкільки нині коштує квартира біля моря в Одесі — Finance.ua

Cкільки нині коштує квартира біля моря в Одесі
Попри часті обстріли в Одесі за останні пів року значно зросла вартість нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринку. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
Вартість однокімнатних квартир зросла аж на 15%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Вторинний ринок
За темпами зростання цін на «однушки» Одеса поступається лише Рівному, де подорожчання склало 16%. Середні ціни у місті такі:
- однокімнатні квартири — 44 тисячі доларів (+15%),
- двокімнатні — 63 тисячі доларів (+11%),
- трикімнатні — 85 тисячі доларів (+13%).
Найдорожче житло продається у Приморському та Київському районах, найдешевше — у Хаджибейському та Пересипському.
Новобудови
На первинному ринку Одеси вартість житла піднялася на 10%, поступившись лише Житомиру (+11%). Середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів, залежно від класу житла:
- економ — 700 доларів (-12%),
- комфорт — 900 доларів (+8%),
- бізнес — 1 100 доларів (+12%),
- преміум — 1 690 доларів.
Опитування показало, що 40% покупців очікують подальшого зростання цін на новобудови, 28% - зниження, а 33% прогнозують стабільність.
Щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.
Який відсоток з.п. йде на оренду
1-кімнатні квартири:
- Ужгород — 76% середньої зарплати;
- Луцьк — 67%;
- Львів — 65%;
- Київ — 61%.
В Одесі, через зростання цін, частка зарплати на оренду зросла на 9%, але залишилася нижче половини середнього доходу — 46%.
