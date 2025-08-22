ПАРТНЕРСЬКА Іспанія — тиха гавань для капіталу: як інвестори заробляють понад 30% з SH Developers & SpanishLife Сьогодні 12:35 — Нерухомість

Іспанія — тиха гавань для капіталу: як інвестори заробляють понад 30% з SH Developers & SpanishLife

Іспанія залишається однією з найстабільніших економік Європи з прогнозованим законодавством і зрозумілими правилами гри для інвесторів.

Країна входить у топ-20 світових економік, має сильну банківську систему та доступну іпотеку.

Сьогодні Іспанія б’є рекорди за попитом на житло:

✅ понад 85 млн туристів щороку,

✅ стале зростання цін на нерухомість,

✅ величезний потенціал для wellness- і retirement-проєктів завдяки демографічним трендам.

«Нерухомість тут — це не лише спосіб збереження капіталу, а й інструмент його швидкого примноження», — підкреслюють у , — підкреслюють у Sun Haven Developers та Spanish Life

Іпотека як інвестиційний інструмент

Ще один важливий фактор привабливості ринку — доступна іпотека для іноземців — банки в Іспанії кредитують на суму до 80% вартості об’єкта. Окрім того, є спеціальні програми, наприклад — для молодих підприємців, де можна отримати навіть до 95% від вартості.

Середня ставка для нерезидентів становить від 2,5% до 5,5% річних.

Термін кредитування може сягати 20−30 років.

Іпотека видається під заставу самого об’єкта, що спрощує процедуру входу навіть для інвесторів без постійного доходу в Іспанії.

Проте всі ці зусилля дозволяють інвестору заходити в проєкт з меншими власними витратами, підвищуючи ефективність вкладень. Наприклад, використання іпотечного плеча під об’єкт із прибутковістю 8−20% дозволяє суттєво збільшити рентабельність на власний капітал.

10 золотих правил девелопера

Як інвестору уникнути ризиків і знайти надійного девелопера?

Співзасновник архітектурно-будівельного холдингу Sun Haven Developers Юрій Боєв ділиться своїм чеклістом:

Локація — це все. Місце не можна змінити, воно визначає ліквідність. Час має значення. Довгі роздуми = втрачені можливості. Купуйте вид, а не землю. Панорама завжди дорожча за квадратні метри. Найкращий час — сьогодні. Прибутки приходять до тих, хто діє. Бачити майбутнє. Девелопер бачить перспективи там, де інші бачать пустир. Концепція важливіша за площу. Продає ідея та стиль, а не квадратні метри. Ліквідність понад усе. Прибуток на папері нічого не вартий без покупця. Дійте, коли інші бояться. Кризи — найкращий час для купівлі. Будуйте для ринку, а не для себе. Важливі потреби клієнтів, а не особисті смаки. Ціна входу визначає прибуток. Прибутковість закладається вже на старті угоди.

Кейс-стаді: як це працює на практиці

📌 GOYA — готель у центрі Валенсії

Земельні роботи розпочато, у вересні стартує фундамент. Всі номери продані ще до завершення будівництва, попит на туристичне житло у місті зростає.

📌 La Nucía — житлові вілли в урбанізації

Один з інвесторів увійшов у проєкт у травні 2024 року з інвестицією €226 000, а вже менш ніж за рік вийшов із результатом €271 300. Прибутковість — +20%.

📌 NOA Cullera — бутик-комплекс із 19 апартаментів

Усього 35 хвилин від Валенсії, поруч із морем. Попит перевищив очікування, а інвестори вже фіксують прибутки. Наразі залишилось лише 3 вільних лоти.

Цифри для інвесторів

Готові об’єкти: середня дохідність 7−9% річних

Етап котловану: поріг входу — від 100 000 € (тільки для клієнтів SH Developers та Spanish Life), п рибутковість від 20%

Ранні інвестиції (земля + ліцензії): мінімальний поріг входу — 500 000 €, прибутковість понад 30% за 2 роки

Sun Haven Developers та Spanish Life доводять: інвестування в Іспанію — це не лише про комфорт і море, а й про стабільність, прозорість та швидке зростання капіталу.

SH Developers За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.