ПАРТНЕРСЬКА
Іспанія — тиха гавань для капіталу: як інвестори заробляють понад 30% з SH Developers & SpanishLife
Іспанія залишається однією з найстабільніших економік Європи з прогнозованим законодавством і зрозумілими правилами гри для інвесторів.
Країна входить у топ-20 світових економік, має сильну банківську систему та доступну іпотеку.
Сьогодні Іспанія б’є рекорди за попитом на житло:
✅ понад 85 млн туристів щороку,
✅ стале зростання цін на нерухомість,
✅ величезний потенціал для wellness- і retirement-проєктів завдяки демографічним трендам.
«Нерухомість тут — це не лише спосіб збереження капіталу, а й інструмент його швидкого примноження», — підкреслюють у Sun Haven Developers та Spanish Life.
Іпотека як інвестиційний інструмент
Ще один важливий фактор привабливості ринку — доступна іпотека для іноземців — банки в Іспанії кредитують на суму до 80% вартості об’єкта. Окрім того, є спеціальні програми, наприклад — для молодих підприємців, де можна отримати навіть до 95% від вартості.
- Середня ставка для нерезидентів становить від 2,5% до 5,5% річних.
- Термін кредитування може сягати 20−30 років.
- Іпотека видається під заставу самого об’єкта, що спрощує процедуру входу навіть для інвесторів без постійного доходу в Іспанії.
Проте всі ці зусилля дозволяють інвестору заходити в проєкт з меншими власними витратами, підвищуючи ефективність вкладень. Наприклад, використання іпотечного плеча під об’єкт із прибутковістю 8−20% дозволяє суттєво збільшити рентабельність на власний капітал.
10 золотих правил девелопера
Як інвестору уникнути ризиків і знайти надійного девелопера?
Співзасновник архітектурно-будівельного холдингу Sun Haven Developers Юрій Боєв ділиться своїм чеклістом:
- Локація — це все. Місце не можна змінити, воно визначає ліквідність.
- Час має значення. Довгі роздуми = втрачені можливості.
- Купуйте вид, а не землю. Панорама завжди дорожча за квадратні метри.
- Найкращий час — сьогодні. Прибутки приходять до тих, хто діє.
- Бачити майбутнє. Девелопер бачить перспективи там, де інші бачать пустир.
- Концепція важливіша за площу. Продає ідея та стиль, а не квадратні метри.
- Ліквідність понад усе. Прибуток на папері нічого не вартий без покупця.
- Дійте, коли інші бояться. Кризи — найкращий час для купівлі.
- Будуйте для ринку, а не для себе. Важливі потреби клієнтів, а не особисті смаки.
- Ціна входу визначає прибуток. Прибутковість закладається вже на старті угоди.
Кейс-стаді: як це працює на практиці
📌 GOYA — готель у центрі Валенсії
Земельні роботи розпочато, у вересні стартує фундамент. Всі номери продані ще до завершення будівництва, попит на туристичне житло у місті зростає.
📌 La Nucía — житлові вілли в урбанізації
Один з інвесторів увійшов у проєкт у травні 2024 року з інвестицією €226 000, а вже менш ніж за рік вийшов із результатом €271 300. Прибутковість — +20%.
📌 NOA Cullera — бутик-комплекс із 19 апартаментів
Усього 35 хвилин від Валенсії, поруч із морем. Попит перевищив очікування, а інвестори вже фіксують прибутки. Наразі залишилось лише 3 вільних лоти.
Цифри для інвесторів
- Готові об’єкти: середня дохідність 7−9% річних
- Етап котловану: поріг входу — від 100 000 € (тільки для клієнтів SH Developers та Spanish Life), прибутковість від 20%
- Ранні інвестиції (земля + ліцензії): мінімальний поріг входу — 500 000 €, прибутковість понад 30% за 2 роки
Sun Haven Developers та Spanish Life доводять: інвестування в Іспанію — це не лише про комфорт і море, а й про стабільність, прозорість та швидке зростання капіталу.
