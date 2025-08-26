У серпні на пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд грн — Finance.ua

У серпні на пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд грн Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень.

Про це повідомляє ПФУ

Сума зросла на 1 млрд гривень порівняно з попереднім місяцем.

Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити. У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли, як це зробити.

За другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.

За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

