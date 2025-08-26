У серпні на пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд грн — Finance.ua
укр
У серпні на пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд грн

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд гривень.
Про це повідомляє ПФУ.
Сума зросла на 1 млрд гривень порівняно з попереднім місяцем.
Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити. У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли, як це зробити.

Відмовляються оформляти чи перераховувати пенсію: що робити?

За другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.
За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.
