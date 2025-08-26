Варто чи ні: як ухвалити рішення про повернення на попередню роботу — Finance.ua

Варто чи ні: як ухвалити рішення про повернення на попередню роботу Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Варто чи ні: як ухвалити рішення про повернення на попередню роботу

Пропозиція повернутися на попередню роботу? Це може стати кар’єрним стрибком… або пасткою. Як зрозуміти, чи справді варто дати колишньому роботодавцю ще один шанс, пише work.ua

Спробуйте новий формат: ця новина на Finance.ua доступна і у форматі відео з голосом. 🎤 Щоб переглянути натисніть на зображення.

Повернення «до колишніх» називається «бумеранговим найманням». І це один із глобальних трендів ринку праці. За даними міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry, у березні 2025 року 35% від усіх наймів у США були саме «бумеранговими» — компанії брали на роботу працівників, які вже там працювали.

Читайте також Віддалена робота: добірка вакансій без офісу

Цей тренд виникає через те, що під час криз бізнес скорочує штат, а коли буря вщухає, потребує нових працівників. Тож періоди відновлення ринку праці часто відзначаються повторними наймами.

І якщо для світу найбільшим поштовхом до вивільнення працівників була пандемія, то в Україні — початок повномасштабного вторгнення. Тоді чимало роботодавців скоротили штат. А тепер, в умовах гострого дефіциту кадрів, коли кандидатів на ринку бракує, найм колишніх співробітників видається цілком логічним рішенням.

Читайте також Робота після 45: що пропонує Мінсоцполітики

Як показують і результати опитування Work.ua:

32% відповіли, що ніколи не наймали «колишніх».

Більш як половина (57%) роботодавців мали досвід повторної співпраці з ексколегами й оцінюють його як позитивний.

І лише 11% вказали, що наймали «бумерангів», і це була помилка.

Переваги

Карʼєрний і фінансовий буст. Часто кандидатам пропонують кращу посаду й зарплату, ніж було до звільнення. Адже, по-перше, минув час, ринок змінився. По-друге, на іншому місці спеціаліст здобув новий досвід і навички. Покращення умов роботи. За час вашої відсутності в компанії міг розширитися пакет бенефітів, зʼявилася можливість працювати гібридно чи віддалено. Швидша адаптація та менше стресу. Нова робота — це зміни, а вони нерідко супроводжуються втратою нервових клітин. Тож «старе нове» місце роботи можуть стати такою собі теплою ванною. А хіба це погано в умовах турбулентності? Нижчі ризики. Не завжди в новій компанії очікування збігаються з реальністю. А у випадку «бумерангового найму» ви більш-менш чітко розумієте, чого чекати.

Як ухвалити рішення про повернення на попередню роботу

Пропонуємо зважити всі за і проти за таким алгоритмом.

Крок 1. Згадайте причини звільнення

Запишіть усі пункти, що змусили вас піти з компанії. Що це було: токсичний керівник, одноманітна робота, необхідність працювати понаднормово? Одного разу ви вже попрощалися із цією компанією, і на це були причини.

Крок 2. Оцініть, що змінилося в роботодавця

Ключове тут — чи зникли ті обставини, які стали причиною вашого звільнення. Можливо, токсичного керівника звільнили або зʼявилася змога працювати за гнучким графіком? Про це можна запитати безпосередньо в рекрутера чи в колишніх колег. Варто також зважити, чи не відбулися зміни на гірше.

Крок 3. Перевірте запропоновані умови

Чи вигідніші вони, ніж були раніше? Чи відповідають вашим нинішнім потребам? Іншими словами — чи достатньо цього, щоб дати компанії другий шанс.

Крок 4. Оцініть подальші перспективи й відкиньте психологічні пастки

Чесно зізнайтеся собі: це повернення піде на користь вашим карʼєрним і життєвим цілям чи, імовірніше, є способом перечекати шторм у тихій гавані? Звісно ж, обидва варіанти мають місце бути. Головне — бути свідомими щодо власних мотивів.

Крок 5. Відверто поговоріть із роботодавцем і ухваліть рішення

Під час співбесіди щиро обговоріть причини попереднього звільнення та власні очікування від потенційної співпраці. Якщо раціональних переваг для повернення більше, ніж емоційних причин, і компанія справді змінилася, нова співпраця може бути вигідною.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.