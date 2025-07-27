У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії — Finance.ua

У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії
Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити.
У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли, як це зробити.
Як змінити спосіб отримання пенсії
Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду— особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.
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Для дистанційної зміни способу виплати пенсії відскануйте паспорт, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку.
Як подати заяву онлайн:
- Авторизуйтеся на сайті ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а далі натисніть пункт «Внесення змін до пенсійної справи».
- Натисніть «Заява про зміну способу виплати пенсії».
- Заповніть анкету та прикріпіть скан-копії документів.
- Перевірте дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».
Стан розгляду поданої заяви можна відстежити в особистому кабінеті на порталі — у розділі «Мої звернення».
Нагадаємо, за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.
За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.
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