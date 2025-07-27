У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії — Finance.ua

У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії Сьогодні 13:07 — Особисті фінанси

У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії

Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити.

У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли , як це зробити.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду— особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.

Для дистанційної зміни способу виплати пенсії відскануйте паспорт, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку.

Як подати заяву онлайн:

Авторизуйтеся на сайті ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а далі натисніть пункт «Внесення змін до пенсійної справи». Натисніть «Заява про зміну способу виплати пенсії». Заповніть анкету та прикріпіть скан-копії документів. Перевірте дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Стан розгляду поданої заяви можна відстежити в особистому кабінеті на порталі — у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.

За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

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