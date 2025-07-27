У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії

Особисті фінанси
17
У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії
У ПФУ розповіли, чи можна змінити спосіб отримання пенсії
Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити.
У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли, як це зробити.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду— особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.

Читайте також: Відмовляються оформляти чи перераховувати пенсію: що робити?

Для дистанційної зміни способу виплати пенсії відскануйте паспорт, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку.
Як подати заяву онлайн:
  1. Авторизуйтеся на сайті ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  2. Оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а далі натисніть пункт «Внесення змін до пенсійної справи».
  3. Натисніть «Заява про зміну способу виплати пенсії».
  4. Заповніть анкету та прикріпіть скан-копії документів.
  5. Перевірте дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».
Стан розгляду поданої заяви можна відстежити в особистому кабінеті на порталі — у розділі «Мої звернення».
Нагадаємо, за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності.
За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems